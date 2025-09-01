Il 10 settembre in Piemonte si torna sui banchi. Si svuotano le scuole, 8mila alunni in meno

Mancano nove giorni al suono della prima campanella in Piemonte. Nella nostra regione le lezioni dell’anno scolastico 2025/2026 inizieranno mercoledì 10 settembre e termineranno mercoledì 10 giugno 2026. Per i bimbi delle scuole materne l'ultimo giorno in classe sarà il 30 giugno 2026.

Meno alunni

Il Piemonte, come il resto d’Italia, si confronta con le conseguenze del calo demografico. Rispetto all'anno scorso ci sono 8.103 studentesse e studenti in meno, pari a -250 classi. In modo particolare gli alunni nell’anno scolastico 2025/26 sono 485.830, mentre nel 2024/25 erano 493.933; le classi nell’anno scolastico 2025/26 sono 25.133, nel 2024/25 erano 25.383.

Più studenti con disabilità

In parallelo aumenta però il numero degli studenti con disabilità, pari al 4,5% (+0.3%) per l'anno scolastico 2025/26. Una buona notizia sul fronte delle problematiche legate alle "classi pollaio". Scende infatti il numero medio di studenti presenti in classe: 20,6, mentre l'anno scorso era di 20,8.

Il personale

La creazione di sezioni con un numero medio di alunni più contenuto, unita alla riqualificazione scuole con i fondi PNRR, contribuisce a migliorare la qualità dl tempo scolastico. In Piemonte sono poi state attribuite 10.305 supplenze, di cui oltre la metà nel Torinese (5.583).