Favole, voce ed emozioni: il teatro dei bambini a Grugliasco

Partirà martedì 23 settembre nell’Auditorium di Borgata Lesna, il corso di teatro rivolto a bambine e bambini, fascia 6-10 anni, curato da Raffaella Tomellini | Compagnia Viartisti, con una lezione di prova.

Il corso, della durata di dieci incontri con cadenza settimanale, terminerà a dicembre. In ogni appuntamento, dalle ore 17,00 alle ore 18,30, giocheremo con le antiche pratiche del teatro per sviluppare la creatività del gruppo e del singolo: corpo, voce, emozioni. Ci accompagneranno le favole della tradizione con atmosfere, personaggi, canti e danze. Il teatro rivolto alle giovani generazioni è come una boccata di aria fresca, è come la visione di un arcobaleno.

La Compagnia Viartisti è radicata con le proprie attività sul territorio di Grugliasco dagli anni 90 e dal 2018, svolge l’attività di formazione presso l’Auditorium di Borgata Lesna, con il Patrocinio della Città di Grugliasco.

È previsto un costo di iscrizione e la tessera associativa. info tomellinir@gmail.com.





