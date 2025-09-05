Tre scippi con monopattino lungo la Spina: "Ora chiediamo le telecamere"

Giovedì pomeriggio lungo la zona della Spina Reale e di piazza Mattirolo, teatro di tre scippi in rapida successione. In un caso il furto è stato sventato dal fidanzato della vittima, che ha impedito al balordo di sottrarre la borsa della vittima di turno. Gli altri due episodi, invece, hanno visto come protagoniste (in negativo) due donne anziane, cui sono state portate via le collane.

Con il monopattino

I responsabili, due uomini di origine nordafricana a bordo di un monopattino (secondo la descrizione fornita da Mario Panico del comitato "Quelli della Spina di via Stradella"), hanno colpito prima lungo via Cesalpino e poi in piazza Mattirolo, per poi tornare nuovamente sulla Spina. La polizia, chiamata dai residenti del quartiere Madonna di Campagna, è intervenuta, ma non è riuscita a rintracciare i malviventi.

Le telecamere

Di fronte a questi episodi, Cinzia Redavid, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 5, ha presentato un documento - firmato dagli altri capigruppo - per chiedere l’installazione di un sistema di videosorveglianza lungo la Spina Reale, area che negli ultimi tempi è diventata teatro di furti e atti vandalici frequenti. "La misura - spiega la consigliera -, potrebbe aiutare a prevenire nuovi reati e garantire maggiore sicurezza ai residenti e ai frequentatori della zona".