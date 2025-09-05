Al giardino Pugno un settembre di giochi, sport e cultura

Sarà un settembre intenso per le attività estive destinate ad adulti e ragazzi al giardino Pugno di via Negarville, nel quartiere Mirafiori Sud. Domenica 7 settembre, alle 18, appuntamento per l'evento di inaugurazione del progetto comunale ImpatTo con saluti istituzionali dell'amministrazione pubblica e un "allegro" spettacolo teatrale sinfonicomico per tutte le età, a cura di Matteo Cionini.

Gli appuntamenti

Sempre domenica 7 (con bis sabato 27), dalle 16.30 alle 18.30, spazio a tornei sportivi di pallavolo a cura della polisportiva Pippo Afanetti, San Luca Mirafiori e Cooperativa Et. Mercoledì 9, dalle 16.30 alle 18.30, ecco "Missione: compiti finiti!", a cura della cooperativa Et. Nello stesso orario anche "Estate in pugno, è più bello insieme", con laboratori ludico creativi per ragazzi e ragazze tra i 6 e gli 11 anni, a cura della cooperativa Mirafiori e cooperativa Et.

"Attenzione al territorio"

"L’iniziativa - racconta Vincenzo Camarda, consigliere comunale del Pd -, si inserisce all’interno dell’attenzione particolare che l’amministrazione comunale sta svolgendo verso le periferie. In sinergia con le associazioni del territorio e con la Circoscrizione 2". Anche il presidente, Luca Rolandi, ha sottolineato l'importanza dell'evento che riavvicina le famiglie al territorio "e che porta a un rilancio del quartiere dal punto di vista delle attività ludico-ricreative".



