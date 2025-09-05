Teatro, "Incanti" torna con un'edizione "vietata ai minori" (ma non tutta) sul tema "Sex and Puppet"

Torna a Torino "Incanti", rassegna internazionale di Teatro di Figura, che nel 2025 celebra la sua edizione numero 32. Protagonisti, come sempre, burattini, marionette, ombre, oggetti e forme. Dopo l’anteprima di lunedì 29 settembre al Cinema Massimo, la rassegna si svolgerà da giovedì 9 a martedì 14 ottobre tra Off Topic, Casa Teatro Ragazzi e Giovani, Antro e i Giardini della Reggia di Venaria.

I numeri del festival

In sei giorni sono previsti 15 spettacoli, con 5 prime assolute, 1 prima nazionale e 6 prime regionali. Complessivamente, tra repliche e appuntamenti collaterali, il programma conta 23 eventi, pensati per riflettere sul mondo attraverso il linguaggio universale del teatro di figura.

Il tema 2025

Il filo conduttore di questa edizione è racchiuso nel titolo Sex and Puppet: il corpo, l’identità, la parità di genere, la sessualità, le relazioni e i diritti. "Quest’anno, con coraggio, osiamo parlare di sessualità, relazioni e diritti – sottolinea il direttore artistico Alberto Jona –. Gli spettacoli proposti saranno, per la maggior parte, vietati ai minori. Si tratterà di sesso, consenso, fantasie, abusi, relazioni e soprattutto donne. Il teatro può anche far arrossire, oltre a svelare ingiustizie, dare voce alle donne e chiedere conto sul consenso sessuale".

La programmazione ospita compagnie italiane e internazionali, con artisti da Spagna e Israele, e vede sul palco soprattutto donne: eccezione fatta per due soli performer uomini. Tra i nomi di punta figurano Yael Rasooly, Compagnia Rauxa, Agrupacion Señor Serrano, Madame Paulette e Engruna Teatre.

Spazio ai più piccoli

Accanto agli spettacoli per adulti, non mancano proposte per bambini e famiglie: due lavori speciali, uno dedicato alla primissima infanzia (0-3 anni) e uno per ragazze e ragazzi tra i 6 e i 12 anni, rigorosamente vietati agli adulti.

In programma anche un laboratorio dedicato al rapporto tra luce e ombra, pensato per le famiglie e collegato alla mostra di Anthony McCall.

Progetto Cantiere

Il 13 e 14 ottobre alla Casa Teatro Ragazzi e Giovani torna il Progetto Cantiere, un vero “festival nel festival” che dà voce a giovani compagnie emergenti. Quest’anno sono quattro i gruppi selezionati, tra oltre 20 candidature, accompagnati sin da maggio nelle varie fasi di creazione.

Anteprima con Švankmeyer

L’anteprima di lunedì 29 settembre (Cinema Massimo, ore 20.30) sarà dedicata ai corti di Jan Švankmeyer, maestro ceco dell’animazione surrealista. Una selezione di opere che raccontano il corpo come materia viva e simbolica, in un viaggio tra eros e repulsione, gioco e morte. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e ASIFA Italia.

Appuntamenti diffusi

Il festival si espande anche oltre Torino, con quattro tappe “diffuse”. Il 21 settembre a Cuneo, Complesso Monumentale di San Francesco, il 27 settembre a Moasca (AT), Chiesa di San Rocco, il 28 settembre a Torino, Casa Gianduja, e il 4 novembre a Novara, Teatro Carlo Coccia.

Info e biglietti

I biglietti sono già disponibili su www.festivalincanti.it