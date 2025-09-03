Cinghiali, la Circoscrizione 2 alza la voce: "Nessuna battuta di caccia al Colonnetti, sono fake news"

"Nessuno sparerà questa sera ai cinghiali a Torino, né al parco Colonnetti né altrove". E' il presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi, a gettare acqua sul fuoco delle polemiche legate al continuo via vai di ungulati per le strade di Mirafiori. Un problema che ha tenuto banco tutto agosto, con tanto di foto di animali intenti ad attraversare la strada o a scorrazzare vicino ai bidoni dell'immondizia. Anche in numero consistente. Con il rischio, elevato, di incidenti.

"Sono fake news"

Viste le numerose segnalazioni, arrivate anche via Facebook (l'ultima al parco del boschetto di Nichelino), il centro civico ha deciso di dire la sua. "Sono solo fake news, non creiamo allarmismo. Ho sentito anche la Città ma, nel caso ci fossero dubbi, non si terrà nessuna battuta di caccia in via Artom". Intanto questa sera alcuni animalisti dovrebbero comunque fare capolino al parco di Torino sud per un sit-in. Il tema è molto sentito e le famiglie del quartiere, sull'argomento, si dividono.

Altre soluzioni

Le incursioni dei cinghiali hanno convinco alcuni consiglieri della Circoscrizione 2, appena 24 ore fa, a scrivere una lettera aperta indirizzata all’assessore comunale all’Ambiente, Francesco Tresso. La richiesta è quella di trovare soluzioni alternative all’uccisione degli animali, come l’installazione di barriere ecologiche e sistemi di dissuasione, oltre alla creazione di tavoli tecnici con esperti, veterinari delle Asl, la Città Metropolitana e la Regione Piemonte.