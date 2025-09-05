Madonna del Pilone perde un pezzo di storia: morto a 101 anni l'ex partigiano Sergio Marzorati

Madonna del Pilone perde un pezzo della sua storia: si è infatti spento all'età di 101 Sergio Marzorati, ex partigiano e pioniere subacqueo.

Nato il 1° maggio 1924 e residente nei pressi del monumento in memoria di Fausto Coppi, Sergio ha lavorato presso la Michelin di Torino. Alle fatiche lavorative, Marzorati ha affiancato e coltivato diverse passioni sportive.

Amante della montagna e dello sci, appassionato di bici e moto, negli anni sessanta diventa il primo direttore della scuola federale di subacquea torinese.

Il ricordo degli "Orsi polari"

Una vita che non può che definirsi sportiva quella di Sergio, che può ha fatto più di 30 tuffi come “Orso polare” nel fiume Po. A ricordarlo, con un post su Facebook, sono appunto gli amici del cimento invernale di Torino, di cui era uno dei veterani. "La sua energia, la sua positività e la sua vitalità rimarrà sempre nei nostri cuori".

Il rosario sarà recitato questa sera alle 18 nella chiesa di Madonna del Pilone: sempre qui domani alle 11 ci sarà il funerale.