Commercianti e cittadini accendono il Natale in Circoscrizione 7

A Torino il Natale si accende anche grazie ai commercianti. Anche quest’anno la Circoscrizione 7 ha coordinato le principali associazioni del territorio per portare nelle vie del quartiere le “Luci di Natale”, un’iniziativa che va ben oltre il semplice valore estetico delle luminarie.

Venerdì 5 dicembre, alle 18, in via Vanchiglia angolo corso San Maurizio, cittadini e visitatori sono invitati all’evento inaugurale, un momento pensato per celebrare la partecipazione e la condivisione tra commercianti e residenti. Le luminarie diventano così non solo decorazioni natalizie, ma simbolo di coesione sociale e attenzione al territorio.

L’iniziativa vede il coinvolgimento di diverse realtà locali: dagli Operatori Economici di via Vanchiglia, alle luci di via Santa Giulia curate da Aqv, passando per le luminarie di corso Belgio con l’associazione Vanchiglietta, fino a corso Casale con ToBorgo e l’associazione Sassi, e a corso Giulio Cesare con l’associazione omonima. Non manca il coordinamento di FederVie, che ha contribuito a dare continuità e armonia all’allestimento lungo tutto il quartiere.

L’accensione delle luci non è solo uno spettacolo per gli occhi: è un’occasione per vivere le strade, incontrare persone, sostenere il commercio locale e sentirsi parte di un territorio. “La Circoscrizione 7 - precisa il presidente, Luca Deri -, ringrazia tutti gli operatori e le associazioni che hanno reso possibile questa magia, ricordando che ogni lumino acceso è un invito a vivere il quartiere insieme, tra festa e partecipazione”.