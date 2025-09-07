Toni Servillo, Paolo Sorrentino e Valeria Bruni Tedeschi tra i premiati a Venezia ‘82

Venezia premia il Made in Piemonte. Toni Servillo, con la sua interpretazione maschile nel film di Paolo Sorrentino girato interamente nella nostra Regione, ha ricevuto la Coppa Volpi per la migliore ne La Grazia. È la prima volta che l’attore vince una coppa alla Mostra.
La Grazia di Paolo Sorrentino si porta a casa anche il Premio Francesco Pasinetti 2025 per il miglior film italiano assegnato dai Giornalisti Cinematografici Italiani (Sngci). Gli attori prremiati con i Pasinetti la torinese Valeria Bruni Tedeschi per Duse di Pietro Marcello e a Toni Servillo, ancora per La Grazia.
Niente Leone d’Oro per gli italiani che invece è andato a Jim Jarmusch con Father mother sister brother. Il Leone d'Argento invece a The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania.