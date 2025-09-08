Da Dragon Trainer a Troppo Cattivi 2, i registi dei migliori film d'animazione ospiti di View Conference

Torino e il Piemonte si preparano ad accogliere le stelle dell’animazione e del cinema digitale: dalla Hollywood dei blockbuster ai registi premi Oscar®, fino agli sceneggiatori e ai maestri degli effetti speciali. Da domenica 12 a venerdì 17 ottobre il capoluogo piemontese sarà il palcoscenico della 26ª edizione di VIEW Conference, il più importante evento italiano dedicato all’intelligenza artificiale e all'arte, alle tecnologie per il cinema e al business dell’intrattenimento digitale. Sotto la Mole, è attesa una line-up senza precedenti di ospiti internazionali, protagonisti di una settimana di panel, masterclass, anteprime ed eventi speciali.

«VIEW Conference è da sempre un ponte a Torino, tra i professionisti del settore e il pubblico, un’occasione unica di scoprire il dietro le quinte delle più grandi produzioni mondiali» – sottolinea Maria Elena Gutierrez, direttrice della manifestazione. «Quest’anno ci concentreremo in particolare sui film in uscita, portando sul palco le stelle del cinema, che stanno scrivendo il futuro dell’animazione e degli effetti visivi».

Domenica 12 e lunedì 13 ottobre VIEW Conference prenderà il via alla Piazza dei Mestieri, per trasferirsi da martedì 14 a venerdì 17 ottobre nella cornice delle OGR Torino. In programma anche due imperdibili proiezioni serali al Cinema Massimo, previste per martedì 14 e giovedì 16 ottobre. Per una settimana, la città diventerà il cuore pulsante dell’innovazione nell’intrattenimento digitale: la kermesse offrirà al pubblico un’occasione unica per incontrare da vicino i protagonisti del cinema d’animazione e degli effetti speciali, scoprendo i processi creativi e tecnologici che danno vita ai grandi successi internazionali destinati alle sale e al circuito dei blockbuster.

Tra i big spiccano i grandi registi dell’animazione contemporanea: Dean DeBlois, regista del film fantasy Dragon Trainer (How to Train Your Dragon), e Domee Shi, premio Oscar® per il corto Bao e regista del successo Pixar Elio, che sarà a Torino insieme alla collega Madeline Sharafian, per il lungometraggio firmato Disney/Pixar. Riflettori puntati anche su Alessandro Carloni, impegnato alla regia del prossimo grande progetto Il gatto col cappello (The Cat in the Hat), firmato Warner Bros Animation, e su Pierre Perifel, che condividerà il palco con il supervisore VFX Matt Baer per raccontare i dietro le quinte di Troppo cattivi 2 (The Bad Guys 2), una delle saghe di maggior successo targata DreamWorks.

Completano il parterre creativo Maggie Kang e Chris Appelhans, registi del nuovo progetto Netflix KPop Demon Hunters, insieme al team di Netflix/Sony Pictures Imageworks/Kuku studios guidato da Alex Woo con Nicola Lavender e Sacha Kapijimpanga che presenterà il film In Your Dreams - Continua a sognare.

Non mancheranno i grandi visionari dell’industria cinematografica, a partire da Doug Chiang, Senior VP e Executive Design Director di Lucasfilm e storico collaboratore di George Lucas, fino al leggendario Phil Tippett, vincitore di Oscar® e fondatore della Tippett Studio. Sul palco di VIEW Conference saliranno anche i supervisori Pablo Helman di Industrial Light & Magic e Dale Newton di Framestore, che sveleranno i retroscena di una delle produzioni più attese del prossimo anno.

Grande attenzione sarà dedicata agli effetti visivi, con la partecipazione di Christian Manz, creative director e VFX supervisor di Dragon Trainer, di David Vickery, supervisore VFX di Jurassic World: Rebirth, e di Craig Hammack, responsabile degli effetti di Lilo & Stitch per Disney. Inoltre interverrà Stéphane Nazé, VFX Supervisor di Superman. A loro si uniranno Richard Kerris, Vicepresidente Media & Entertainment di NVIDIA, e Janet Lewin, Senior Vice President di ILM, insieme a un ricco parterre di artisti e supervisori che hanno firmato franchise iconici come Fantastic Four, The Penguin targato HBO, The Rings of Power e il nuovo F1 Movie.