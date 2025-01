Storico Carnevale di Ivrea 2025: il Generale Falchieri debutta e il Vescovo saluta la comunità con emozione

Con il programma del 6 gennaio si è ufficialmente aperta l’edizione 2025 dello Storico Carnevale di Ivrea, un evento che ha coinvolto l'intera cittadinanza in una giornata di grande tradizione, emozione e partecipazione. Il Generale Ulisse Falchieri ha fatto il suo debutto nel ruolo, accompagnato dal Sostituto Davide Luigi Diane, al suo terzo mandato, e dal Podestà Gianni Girardi, che ha vissuto il suo primo anno di incarico. La cerimonia è stata impreziosita dal commovente saluto di Monsignor Edoardo Cerrato, Vescovo di Ivrea, che ha celebrato per l'ultima volta il Carnevale come Vescovo prima del suo commiato dalla Diocesi.

Un inizio tradizionale e carico di emozione. La giornata ha preso il via di primo mattino con la tradizionale sfilata dei Pifferi e Tamburi che hanno risvegliato Ivrea e dato inizio ai festeggiamenti in Piazza di Città. L’entusiasmo dei cittadini è stato evidente fin dai primi momenti, con il corteo che ha attraversato il centro storico, accompagnato dagli immancabili fagioli grassi a San Lorenzo, un simbolo della festa che unisce tutta la comunità.

L’affetto per il Carnevale di Ivrea ha varcato i confini della piazza arrivando a migliaia di persone anche attraverso i social media. Il video della prima pifferata, pubblicato su Instagram, ha raggiunto oltre 100.000 visualizzazioni e coinvolto più di 70.000 account, l’85% dei quali non follower. Questo risultato dimostra non solo l’intenso legame della città con la sua tradizione, ma anche l'appeal che l'evento esercita a livello nazionale e internazionale. Grande seguito ha avuto anche la diretta Facebook che ha permesso a migliaia di persone, in particolare quelle impossibilitate a essere presenti a causa del maltempo, di vivere in diretta l’emozione della proclamazione del nuovo Generale.

Le cerimonie ufficiali: il passaggio di consegne. Alle ore 12 Piazza di Città si è riempita per assistere alla proclamazione del Generale. Il Sostituto del Gran Cancelliere, Davide Luigi Diane, ha letto il Verbale di presentazione del Generale 2025. In un’atmosfera solenne, il Generale uscente Alberto Bossino ha simbolicamente passato la sciabola e la feluca al nuovo Generale, Ulisse Falchieri, che ha accettato l'incarico con grande fierezza ed emozione.

Nel pomeriggio, il Podestà Gianni Girardi ha preso parte alla tradizionale cerimonia del sale e del pane prima di dirigersi al Monte Stella per unirsi al corteo che, guidato dagli Alfieri, ha sfilato in Piazza Ottinetti, portando le bandiere delle antiche parrocchie cittadine.

La giornata si è conclusa con la cerimonia liturgica in Duomo a cui hanno partecipato le autorità civili, militari e le componenti dello Storico Carnevale. In questa occasione il Magnifico Podestà ha consegnato il cero votivo, simbolo di protezione della Madonna sulla città, a Monsignor Edoardo Cerrato. L’omelia del Vescovo, la sua ultima come guida spirituale della Diocesi di Ivrea, ha commosso profondamente i presenti, segnando un momento di grande significato per la comunità.

Un Carnevale che coinvolge la comunità e oltre. "La giornata di apertura è stata estremamente positiva", ha dichiarato Davide Marchegiano, Responsabile Organizzazione del Carnevale. "Tutto si è svolto regolarmente, con una partecipazione straordinaria. Nonostante le temperature rigide il pubblico ha riscaldato l’atmosfera con il suo entusiasmo creando un’energia incredibile che ha pervaso tutta la piazza."

Fin dalle prime ore del mattino, i cittadini hanno risposto all’appello del Carnevale, radunandosi in Piazza di Città per ascoltare il tradizionale suono dei Pifferi, che ha dato inizio a una giornata di emozioni e festeggiamenti. L’affluenza e il coinvolgimento sono stati straordinari, con una partecipazione che è cresciuta durante l'intera giornata.

Successo per il merchandising e gli eventi collaterali. Oltre alle cerimonie ufficiali, il 6 gennaio ha anche segnato la conclusione della promozione sui biglietti a tariffa agevolata per l’ingresso alla festa di domenica 2 marzo. Il merchandising ufficiale, venduto presso la storica edicola di Piazza Santa Marta, ha ottenuto un ottimo riscontro con articoli come pins, toppe, magneti, manifesti e, per la prima volta, pochette e astucci realizzati con materiali riciclati provenienti da vecchi banner promozionali delle edizioni passate. Un’iniziativa creativa e sostenibile che ha suscitato l'interesse di molti.

La giornata si è conclusa in Sala Santa Marta con la presentazione di un cofanetto speciale realizzato dalle tre principali cooperative vinicole della zona (Caluso, Carema e Piverone): tre vini del Canavese riportanti come etichetta l’immagine del Carnevale 2025. Un evento collaterale che conferma quanto il Carnevale possa essere un volano per promuovere il nostro territorio, come ha ricordato il Presidente della Fondazione Alberto Alma.

Da oggi, il calendario degli eventi entra nel vivo, con una serie di appuntamenti che renderanno questa edizione del Carnevale ancora più coinvolgente e partecipata. “A nome della Fondazione, auguro a tutti un buon Carnevale”, ha concluso Marchegiano. Con il suo spirito di comunità e una partecipazione che cresce ogni anno, il Carnevale di Ivrea 2025 è pronto a vivere un’edizione che resterà nella storia.