Corso Casale, automobile investe e uccide una ragazza di 16 anni. "Quell'incrocio è sempre stato pericoloso"

Tragedia questa mattina nel tratto di strada tra Madonna del Pilone e Sassi, dove si è verificato un investimento mortale in corso Casale 246: a perdere la vita una ragazza ucraina di 16 anni, M.E.. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia municipale. Secondo una prima ipotesi la giovane stava attraversando la strada.

Una Bora Volkswagen grigia, guidata da un uomo tra i 50 e i 60 anni, procedeva in direzione San Mauro quando l'ha travolta. L'impatto è stato decisamente violento: il finestrino laterale del conducente è stato sfondato, così come lo specchietto piegato.

Traffico in tilt

A causa dell'incidente e della pioggia il traffico su corso Casale è andato in tilt, con code a partire da piazza Borromini fino all'incrocio con il ponte di corso Belgio. Anche le linee bus 30 e 61, in direzione della collina, hanno subito rallentamenti.

Le segnalazioni del passato

In passato il vicecapogruppo di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao, aveva più volte segnalato la pericolosità dell'attraversamento di corso Casale 246, posto vicino a una scuola privata e alla casa famiglia Associazione Casa Nostra. La vittima di 16 anni era ospite della Comunità.

Un tratto di strada molto frequentato anche da bambini: l'ultimo investimento di un ragazzo, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato la scorsa settimana. L'esponente della minoranza, più volte, ha chiesto l'installazione di un semaforo fisso. L'ultima, solo ieri pomeriggio in commissione Trasporti.



"Una notizia terribile - commenta il gruppo di Torino Bellissima - una tragedia annunciata che purtroppo non siamo riusciti ad evitare. Da un anno chiediamo di intervenire su questo incrocio e di mettere un semaforo fisso: oggi piangiamo una giovane vita".

Il consigliere di minoranza Pino Iannò di Torino Libero Pensiero ha espresso il suo "sgomento di fronte ad un ennesimo incidente avvenuto in corso Casale ai danni di una giovanissima ragazza ed esprimo tutta la mia vicinanza alla famiglia, in un punto dove da tempo si chiede più sicurezza. Un altro luogo molto pericoloso, sempre in corso Casale è l’attraversamento che c’è all’angolo con via Casalborgone. E’ da un anno, inoltre, che tramite una mozione ho chiesto più sicurezza in piazza Toti, dove confluiscono 4 vie e a causa di un parcheggio indiscriminato delle vetture nei punti delle intersezioni, ogni giorno si corre il rischio che un pedone prima o poi perda la vita. Diventa poi inutile sprecare fiumi di parole, quando alcune banali soluzioni potrebbero evitare tante inutili morti”.