Attualità | 10 settembre 2025, 07:10

La scalinata della mutua invasa dai rifiuti, l'Asl tra rifiuti e bivacchi

La denuncia del consigliere Garcea (Fi): "Lavori fermi. I cittadini meritano rispetto"

Le condizioni della scalinata davanti alla mutua

Via Montanaro al centro delle cronache: non per lo spaccio ma per lo stato di degrado della zona antistante la vecchia mutua. A sollevare il caso, con un'interpellanza, è il consigliere comunale di Forza Italia, Domenico Garcea, che punta il dito contro le condizioni dell’area Asl di via Montanaro 60.

"Ancora una volta ci troviamo di fronte a una situazione insostenibile per i cittadini" afferma Garcea, descrivendo "una scalinata invasa da rifiuti e bivacchi di senzatetto e tossicodipendenti". A peggiorare il quadro, un’area transennata per presunti lavori di manutenzione rimasti però fermi da tempo.

Un contesto preoccupante, visti i precedenti. "Parliamo di un presidio sanitario dove ogni giorno si svolgono visite specialistiche e servizi fondamentali per la salute dei cittadini. È inaccettabile che proprio qui le istituzioni lascino che la situazione degeneri".

ph.ver.

