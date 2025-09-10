Piazza Guala si accende con la Notte Bianca: un viaggio negli anni ’80 e ’90

Un tuffo nel passato tra musica, moda e divertimento. Venerdì 12 settembre via Guala, piazza Guala e via Piobesi si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto per la Notte Bianca a tema anni ’80 e ’90, con spettacoli, intrattenimento e attività per tutte le età.

La serata, interamente a ingresso libero, promette di far rivivere l’atmosfera dei decenni che hanno segnato un’epoca: dalle sonorità dance e pop che hanno fatto ballare generazioni, agli outfit sgargianti e colorati tipici di quegli anni.

Negozi aperti, bancarelle e artigiani

Per l’occasione, i negozi resteranno aperti fino a mezzanotte, offrendo la possibilità di vivere una serata di shopping serale in un contesto festoso. Le strade si riempiranno anche di bancarelle e stand di artigiani d’eccellenza, con tante proposte originali e prodotti unici. Un’attenzione particolare sarà dedicata ai più piccoli, con numerose attrazioni per l’infanzia pensate per rendere la Notte Bianca una festa davvero inclusiva per famiglie e bambini.

Dress code e concorso a tema

Il pubblico è invitato a vestirsi a tema, scegliendo un outfit anni ’80 o ’90: dai giubbotti di jeans oversize alle sneakers colorate, dalle spalline imbottite alle magliette con stampe iconiche. Chi parteciperà potrà entrare nel concorso a tema, che premierà i look più originali e fedeli all’epoca.

La Notte Bianca di piazza Guala si annuncia come un’occasione speciale per ballare, ricordare e divertirsi insieme, all’insegna della musica e della convivialità.