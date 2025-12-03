 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 03 dicembre 2025, 12:44

Porta Susa, il parcheggio interno riservato ai taxi occupato da chiunque

Di fatto un solo posto resta destinato a chi spetta: "tra un pò non potremo più scaricare i clienti"

Porta Susa: un solo posto resta destinato ai taxisti

Porta Susa: un solo posto resta destinato ai taxisti

Il problema va avanti da tempo, ma nelle ultime settimane si è raggiunto l'assurdo. Il parcheggio interno di Porta Susa destinato ai taxi è occupato da vetture di ogni genere, tranne che da chi veramente ne sarebbe il destinatario.

Come dimostrano le foto che corredano questo articolo, ad oggi 3 dicembre 2025, è rimasto un solo posto libero. Gli altri sono tutti occupati da auto dei manutentori, di ferrovieri, da vetture della polizia e chi più ne ha più ne metta.

Spesso capita addirittura di veder occupate le uscite/entrate riservate al pubblico a piedi, alla faccia della sicurezza... Sconsolato il commento di diversi taxisti torinesi: "Continuando così, tra poco non ci sarà neanche più posto per scaricare i clienti!".

Massimo De Marzi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium