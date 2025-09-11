Il fiuto di Spillo aiuta i padroni di cani del Pinerolese

Vive con tre gatti e ci gioca sempre. “È un buono, va d’accordo con il mondo intero” rivela la padrona. Spillo è un incrocio di segugio con un fiuto proverbiale, di cui ha dato prova anche nel Pinerolese.

A fine agosto ha aiutato a ritrovare la cagnolina Celine, mentre adesso è impegnato in Val Chisone nelle ricerche di Lea, scomparsa a Perosa Argentina.

Di pelo marroncino, con occhio vispo, Spillo ha 3 anni e da piccolo la sua veterinaria l’ha allontanato da un cacciatore. Ora vive a Druento. A prendersi cura di lui è la padrona Daniela Marangon, che collabora con Pet Torino ed è anche la sua conduttrice nelle ricerche di persone e animali. Da diverso tempo infatti si allena settimanalmente ed è stato due volte campione italiano di mantrailing sportivo categoria MT1L nel 2023 e MT2L nel 2024.

“Il ritrovamento delle persone lo facciamo solo per sport, mentre la ricerca degli altri animali è un aiuto che diamo concretamente ai padroni” spiega Marangon.

A fine agosto il suo fiuto è stato fondamentale per trovare una cagnolina dispersa in zona via al Colletto a Pinerolo

“Quando la padrona di Celine ha segnalato la sua scomparsa, è partito un gruppo di ricerca nell’area della collina di Pinerolo a cui ha partecipato anche la padrona di Spillo, che ci ha contattato quando ha visto il post, perché erano in quella zona anche loro per l’allenamento – racconta Rosanna Napoli, fondatrice e parte del gruppo di amministratrici della pagina Facebook ‘Quattrozampe del Pinerolese’ –. La nostra pagina ha come obiettivo la promozione del benessere animale e serve per condividere le richieste di adozione dei canili del pinerolese, ma si pone anche come canale di comunicazione di smarrimenti e ritrovamenti, grazie a cui vengono rintracciati tantissimi animali ogni anno”.

Celine è rimasta lontana da casa per tre giorni. Solo Spillo, dove aver annusato il cuscino dove lei dormiva, che ha funzionato da testimone d’odore, è riuscito a ritrovarla, puntando nella direzione giusta. “Quando ritrova la persona o l’animale, come segnale si siede – conclude sorridendo Marangon –. Per lui è tutto un super gioco. È felice di fare questo sport e alla fine c’è un premio in cibo”.