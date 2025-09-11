Korishanti, il progetto di Franco Rapillo e Michele Campanella live all'Osteria Rabezza

Korishanti in concerto all'Osteria Rabezzana mercoledì 17 settembre alle ore 21.30.

Il progetto Korishanti (Kori da cuori in dialetto siciliano, Shanti ovvero pace in hindi = cuori in pace), nasce originariamente come trio strumentale nel 2009 a Torino, da un’idea del sitarista Michele Campanella e del cantautore Franco Rapillo in arte Cico Moreno, amici di lunga data. Nel tempo i due iniziano a lavorare sui testi approdando alla forma canzone ed arrivando ad aumentare l’organico per proporre un set elettrico. L’idea è quella di abbinare testi impegnati ad una musica che mescoli suoni, culture e generazioni diverse. Il risultato è un caleidoscopio di suoni e colori originalissimo.

Nel 2018 arrivano in finale al concorso Emergenza Festival Piemonte a Torino. Nel 2019 esce il loro primo EP Voleremo. Dal mediterraneo all'Oriente autoprodotto ed edito da Zara Edizioni. Nell’inverno dello stesso anno poi arrivano in finale al concorso Tour Music Fest a Roma, tra circa 500 partecipanti. Nel 2021 esce il video Il sogno di Greta con la partecipazione di Luciana Littizzetto. Nell'autunno 2021 vincono il premio Friday's The Future per il video Il sogno di Greta al MEI 2021 a Faenza e partecipano alla Milano Music Week invitati da AFI. Nel 2022 pubblicano il loro secondo disco di inediti in studio Il sogno di Greta e altre storie…. L’estate 2023 per i Korishanti significa anche un nuovo estratto dal disco dal titolo Fiori dal fango. L’autunno si apre con l’uscita del terzo singolo estratto Terra. Nell’estate del 2024 vengono invitati ad esibirsi al festival Musica Mundo – Rhythms of the World in Olanda.



