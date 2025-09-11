"Merende d'Artista": teatro, pittura e fantasia alla Casa del Teatro Ragazzi

Dopo il successo degli appuntamenti estivi, torna a settembre alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani l’amatissimo format delle “Merende d’Artista”, ideato dalla Fondazione TRG. Due nuove date, domenica 14 e 21 settembre alle 11, chiudono la rassegna con due spettacoli interattivi dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie.

Il progetto, pensato per avvicinare i bambini all’arte del Novecento attraverso il teatro, propone un’esperienza immersiva dove i giovani spettatori diventano veri protagonisti in scena, guidati da attori-narratori tra storie immaginifiche, forme sorprendenti e colori vibranti.

Sul palco, insieme ad Alice De Bacco, Claudio Dughera, Daniel Lascar e Isabella Locurcio, prenderanno vita le atmosfere poetiche della Provenza di Van Gogh e l’energia travolgente del circo visionario di Picasso. Ogni spettacolo è costruito come un racconto interattivo, dove l’arte si trasforma in gioco, scoperta e meraviglia.

I prossimi appuntamentiIl 14 settembre andrà in scena VINCENT VAN GOGH: La compagnia di Arles. In un crepuscolo dorato, alcuni amici si ritrovano a raccontare le strane abitudini del pittore che vive nella celebre casa gialla. Un viaggio nella luce e nei colori di Van Gogh, tra poesia e amicizia. Il 21 settembre sarà la volta di PABLO PICASSO: Il Circo Multicolorforma. Un’esplosione misteriosa sconvolge i colori del circo dove lavora Paulo. Un'avventura rocambolesca tra acrobati, animali fantastici e forme che si trasformano, nel segno della fantasia picassiana.

Gli spettacoli sono consigliati a partire dai 5 anni e rappresentano un’occasione unica per vivere l’arte in modo attivo e partecipato.

Spettacolo e merenda: un’esperienza completa

Al termine di ogni appuntamento, grandi e piccoli saranno invitati a condividere un momento conviviale con una merenda a buffet offerta dalla Fondazione TRG, in collaborazione con Tapporosso – Centrale del Latte di Torino. Un momento di relax e socialità, per concludere la mattinata all’insegna della bellezza.

INFO

Biglietti: 8 euro (spettacolo + merenda)

Fondazione TRG – Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, corso Galileo Ferraris 266, Torino

Prenotazioni: 3892064590 – biglietteria@casateatroragazzi.it - www.casateatroragazzi.it