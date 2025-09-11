Alle Ogr, il Tentacular Bed di Raffaela Naldi Rossano accoglie il pubblico per una notte

Mercoledì 24 settembre dalle ore 19, il Binario 1 delle OGR Torino ospita Tentacular Bed: on Moving, restituzione pubblica del nuovo lavoro di Raffaela Naldi Rossano.



Per una sola notte un grande letto collettivo, un’installazione abitabile e in costante trasformazione, fatta di sculture modulari che sono allo stesso tempo spazi di accoglienza e strumenti musicali, accoglierà il pubblico che lo potrà attraversare e abitare per tutta la notte, grazie a diversi momenti performativi, creando un campo di relazioni e possibili nuove narrazioni.



Tentacular Bed è un progetto ongoing iniziato nel 2017, quando l’artista ha deciso di utilizzare la dimora della nonna materna, una rovina non abitabile, come piattaforma di sperimentazione, dove indagare varie modalità di stare insieme e di generare relazioni fondate su forme inedite di vita in comune. Il progetto nasce dalla volontà di creare uno spazio intermedio tra la casa e il litorale, una “casa in movimento”.



Le sculture che abitano lo spazio di Tentacular Bed rispondono alle voci e ai corpi che le attivano, trasformando il letto in una piattaforma di relazioni che, per la prima volta alle OGR, prende la forma di una sceneggiatura poetica e performativa, che intreccia materiali storici e contemporanei trasformando lo spazio espositivo in rito collettivo.



Questo evento conclude tre settimane di residenza (2–24 settembre) durante le quali l’artista ha lavorato con performer e musicisti, attivando alle OGR un set vivo, un laboratorio condiviso.



La drammaturgia creata per l’occasione intreccia mito mediterraneo, racconti orali e riferimenti musicali: villanelle napoletane, invocazioni arcaiche e testi contemporanei si uniscono in una narrazione corale che esplora desiderio, appartenenza, distanza e ritorno.

Per condividere il processo creativo, prima dell’evento del 24 settembre, il pubblico potrà accedere all’installazione in the making da lunedì 15 a giovedì 18 settembre dalle 17 alle 19.



Inoltre, all’interno del percorso di residenza, sabato 13 settembre dalle 14 alle 17 si terrà una costellazione familiare aperta al pubblico su prenotazione tramite sito ogrtorino.it.

Per info: www.ogrtorino.it