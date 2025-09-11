Il MAUTO inaugura la rassegna "Convergenze" in collaborazione con Fondazione Sandretto

Il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile accoglie nei propri spazi - da giovedì 30 ottobre 2025 a domenica 8 marzo 2026 - la mostra News from the Near Future, estensione del progetto espositivo allestito nella sede della Fondazione in via Modane, in occasione del trentesimo anniversario della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.



La mostra rappresenta il primo atto di una nuova progettualità culturale per il MAUTO, che inaugura un ciclo di collaborazioni con le istituzioni culturali del contemporaneo, nel segno di una visione rinnovata, aperta e intersezionale che caratterizza la nuova energia del Museo Nazionale dell’Automobile. Voluta dal board del Museo e dal Presidente Benedetto Camerana e guidata dal Direttore Lorenza Bravetta, questa visione definisce il Museo come piattaforma di dialogo tra saperi e linguaggi, capace di affiancare alla propria identità storica un’attitudine dinamica, relazionale e critica.



La collaborazione con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo – grande protagonista della vita culturale a Torino e in Italia e tra le voci più autorevoli nel panorama internazionale dell’arte contemporanea – segna l’avvio concreto di questo processo. Il progetto si basa sull’intesa profonda tra due istituzioni che condividono il desiderio di confrontarsi con la complessità del presente e rileggono i patrimoni attraverso nuovi paradigmi narrativi.



Ciò che nasce dal connubio e dalla collaborazione tra le due istituzioni va oltre la semplice coabitazione, definendo un gesto curatoriale che amplia i codici del racconto museale, che invita il pubblico a nuove forme di lettura e confronto. Questo orientamento si inserisce in un piano di aggiornamento strutturale del MAUTO, che coinvolge contenuti, dispositivi espositivi e linguaggi comunicativi.



Il MAUTO è oggi un Museo in trasformazione: le collaborazioni con il contemporaneo intraprese dalla direzione Bravetta superano il momento episodico, e definiscono la concezione strategica di una visione culturale a lungo termine, capace di inscrivere l’istituzione tra gli attori del presente, connettere nuovi pubblici, innescare nuove domande e nuove riflessioni.



Ma anche di connettere il MAUTO alla città e viceversa: mettere in condivisione saperi, creare alleanze, attivare sinergie. Il Museo si propone come interlocutore culturale attivo nella Torino che cambia, dove le istituzioni si contaminano e costruiscono insieme un’idea di cultura pubblica accessibile, porosa e plurale.



Per info: www.museoauto.com,