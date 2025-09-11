Festa a San Salvario, arriva “Dancing in the Street - Madama in White”

Sabato 13 settembre 2025 via Madama Cristina si vestirà di bianco per una serata di festa lunga quattro ore. Dalle 20 alle 24 il tratto compreso tra via Valperga Caluso e via Tiziano si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto con l’evento “Dancing in the Street - Madama in White”.

Il programma prevede una spettacolare Cena in Bianco, accompagnata da musica dal vivo, dj set e balli che animeranno l’intera via. Non mancheranno attività pensate per tutte le età: giochi, animazioni, giostre e gonfiabili per i più piccoli.

A rendere l’atmosfera ancora più vivace saranno i negozi aperti fino a tarda sera e i numerosi stand allestiti lungo la strada, trasformando l’iniziativa in una grande festa di quartiere, tra convivialità e intrattenimento. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.