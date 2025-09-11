Salvare la Cbs, la battaglia per lo sport giovanile parte in Circoscrizione 8

La Circoscrizione 8 torna a discutere dell’importanza di mantenere un campo da calcio a 11 in corso Sicilia 58, cuore storico del calcio giovanile cittadino. La questione è finita al centro di una mozione presentata dai consiglieri del M5S Raffaella Pasquali e Vittorio Francone, che sottolineano come le società sportive con campi abilitati per il gioco a 11 siano ormai rare nella zona.

Cbs nel "mirino"

Tra queste spicca la Cbs, storica società nata negli anni ’80 come Gruppo Sportivo Pilonetto, affiliata alla Figc e riconosciuta recentemente come Academy Elite Ufficiale della Juventus Fc. La società, che conta circa 500 tesserati, vanta una lunga tradizione di collaborazione con squadre nazionali come Torino e Milan e rappresenta un vero e proprio presidio di calcio giovanile a carattere sociale. Ma oggi il suo futuro è a rischio.

La proposta alternativa

Secondo indiscrezioni, l’amministrazione comunale potrebbe valutare a breve una proposta proveniente da una società con base a Chieti, che vorrebbe realizzare nell’area attualmente occupata dalla Cbs nuovi campi da padel e pickleball. Motivo che ha portato genitori e tesserati a raccogliere 2.500 firme di protesta.

"Il calcio giovanile resta uno sport accessibile a tutti, con funzioni aggregative e formative - così Pasquali e Francone -. Trasformare il campo in altre strutture sportive, per ospitare padel o tennis, potrebbe snaturare il ruolo sociale e storico dell’impianto. Siamo quindi di nuovo qui a chiedere di privilegiare la vocazione sociale, l’inclusione, la parità di genere e la sostenibilità ambientale, garantendo al contempo la continuità storica delle attività della Cbs".

Anche il K2...

“Entro fine mese sapremo qualcosa in più, anche in merito alla questione del K2”, così il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, riferendosi agli sviluppi della gestione complessiva degli impianti sportivi (che riguarda anche l'impianto di). “La Circoscrizione deve farsi sentire, perché i nostri impianti sportivi vanno tutelati. È fondamentale salvaguardare strutture che rappresentano memoria storica e presidio sociale per i giovani” è il parere lasciato dal consigliere della lista civica, Alessandro Lupi. Le questioni Cbs e K2, insomma, appaiono tutt'altro che scontate o risolte.