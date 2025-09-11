Il centro civico ostaggio delle zanzare: "Sembra di stare a una sagra di paese..."

Commissioni di Circoscrizione trasformate in battuta di caccia alle zanzare (e per una volta a tenere banco non sono i cinghiali). È quanto accaduto ieri pomeriggio nei locali della Circoscrizione 2, in strada Castello di Mirafiori, dove la doppia seduta prevista tra le 17 e le 19.30 si è svolta con qualche difficoltà.

A una sagra...

Non per accesi dibattiti o tensioni politiche, ma per un’invasione di insetti che ha letteralmente messo in ostaggio i consiglieri e i cittadini presenti. "Sembrava di stare a una sagra di paese, con tutti a battere le mani in aria per difendersi", racconta uno dei presenti, ironizzando sulla situazione surreale.

Cortile nel mirino

Un problema che ha toccato sia l'aula del Consiglio, sia l'ala che dà accesso al cortile. Alcuni consiglieri hanno persino rinunciato a prendere la parola e se ne sono andati. E altri si sono scusati: "No, non volevo parlare....ma ammazzare una zanzare". A fare da imputato, almeno secondo le prime ipotesi, sarebbe il cortile interno del centro civico, dove l’erba alta e il verde poco curato avrebbero creato un habitat favorevole alla proliferazione.

Disinfestazione?

Un dettaglio che potrebbe sembrare di poco conto, ma che in realtà incide sul normale svolgimento della vita politica e sociale della circoscrizione, con inevitabili disagi per chi partecipa alle assemblee pubbliche. "E' vero, lo ammetto - racconta il presidente, Luca Rolandi -. Proveremo a chiedere una disinfestazione".