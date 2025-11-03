Milano: successo e sold out per il laboratorio–show cooking “Cucina con i fiori” a Golosaria

Nello spazio eventi della Fiera Milano, si è tenuto il laboratorio–show cooking “Cucina con i fiori” ha unito gusto, ricerca e creatività, coinvolgendo il pubblico in un affascinante viaggio tra profumi, colori e sapori.

Il laboratorio si è aperto con una degustazione di fiori freschi offerti dall’azienda Mettiunfiore di Venezia, che ha incuriosito e sorpreso il pubblico. Un percorso sensoriale tra i fiori commestibili, accompagnato da un’introduzione alla loro storia e al loro impiego in cucina, con una panoramica sulle varietà principali, sui profili aromatici e sulle tecniche di utilizzo gastronomico.

Negli ultimi anni, i fiori in cucina hanno conquistato un posto di rilievo nella gastronomia contemporanea: non più semplici decorazioni, ma ingredienti autentici, capaci di donare profumi, colori e nuove sfumature di gusto.

Lo chef Claudio Di Dio ha interpretato i fiori come espressione pura della natura, proponendo un piatto simbolico – il minestrone – in cui i fiori si sono armoniosamente uniti a verdure, erbe e aromi, in un perfetto equilibrio tra gusto e bellezza visiva. Tra i protagonisti anche il nasturzio disidratato, messo a disposizione da Mettiunfiore, azienda leader europea nella coltivazione e distribuzione di fiori eduli, sinonimo di qualità, ricerca e biodiversità.

Il dottor Marco Missaglia ha approfondito il valore nutrizionale e salutistico dei fiori eduli, illustrando benefici e proprietà di questi straordinari alimenti naturali, mentre la bartender Ottavia Castellaro ha concluso l’incontro con un elegante cocktail floreale, ispirato ai profumi e ai colori protagonisti del laboratorio.

L’evento, salutato da lunghi applausi, ha confermato l’interesse crescente per l’utilizzo dei fiori in cucina e per una gastronomia sostenibile, creativa e consapevole.

Con questo successo, il Festival Nazionale della Cucina con i Fiori chiude un anno straordinario, contraddistinto da un numero record di eventi e presenze, da collaborazioni con grandi chef e da un entusiasmo sempre maggiore del pubblico verso l’affascinante mondo dei fiori eduli.

Un’esperienza imperdibile per chi ama sperimentare, lasciandosi sorprendere da come la bellezza dei fiori possa trasformarsi in gusto, benessere e stupore sensoriale.