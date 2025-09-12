Atp Finals a Torino, la Regione chiede a Rfi di sospendere i lavori sulla Torino–Ciriè

La Regione Piemonte ha chiesto a Rfi di rivedere la programmazione delle interruzioni previste sulla linea Torino-Ciriè-Germagnano, in particolare per il fine settimana dell’8–9 novembre, quando il capoluogo piemontese ospiterà le Nitto Atp Finals.

"Parliamo di un evento di rilevanza mondiale - sottolinea l’assessore ai Trasporti, Marco Gabusi -, che richiama in città migliaia di visitatori dall’Italia e dall’estero. È fondamentale garantire la piena efficienza dei collegamenti ferroviari, così da favorire la mobilità dei turisti e di tutti coloro che raggiungeranno Torino per assistere alle partite. Non possiamo permetterci disagi in un’occasione che porterà Torino e il Piemonte sotto i riflettori internazionali".

La richiesta della Regione, a cui informalmente Rfi ha già assentito, si inserisce nella stessa logica con cui sono già stati salvaguardati i weekend legati alle festività di Ognissanti e al periodo natalizio, con l’obiettivo di conciliare la necessità di completare i lavori infrastrutturali con quella di assicurare il regolare svolgimento di eventi che hanno un forte impatto sulla città e sull’intero territorio piemontese.