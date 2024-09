Da lunedì a Torino tornano in vigore le misure antismog: ecco i veicoli che si fermano

Da lunedì a Torino tornano in vigore le misure antismog, concordate e decise a livello di bacino padano dalle Regioni con il Ministero dell'Ambiente.

Le restrizioni

Alle limitazioni strutturali valide tutto l'anno, dal 16 settembre sino al 15 aprile 2025 si aggiungono quindi nuove restrizioni. Da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 19, non potranno circolare i veicoli diesel Euro 3 e 4 adibiti al trasporto persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3). Non potranno più circolare scooter e moto con omologazione inferiore o uguale a Euro 1.

Resta in vigore lo stop sette giorni su sette h 24 per auto e veicoli diesel e benzina fino all'Euro 2, così come per i mezzi alimentati a GPL e metano Euro 1. Il sito web della Città di Torino e i canali social istituzionali informeranno tempestivamente i cittadini in merito all'applicazione dei livelli di allerta.