 / Centro

Centro | 13 settembre 2025, 12:15

Torino a piedi: studenti e cittadini inaugurano il nuovo spazio di via Bove

Mercoledì 17 settembre l’iniziativa coinvolge scuola Coppino, associazioni e cittadini per promuovere spostamenti a piedi

La scuola Coppino

La scuola Coppino

In occasione della Settimana Europea della Mobilità, la scuola Coppino, in collaborazione con l’associazione Scuola e Futuro e la Circoscrizione 1, organizza una camminata inaugurale nello spazio antistante l’ingresso di via Bove. L’iniziativa si terrà mercoledì 17 settembre mattina e vuole celebrare il lavoro di arte urbana realizzato recentemente nell’area, promuovendo al contempo la mobilità sostenibile e l’educazione civica tra studenti e cittadini.

La camminata rappresenta un momento di aggregazione e sensibilizzazione, invitando la comunità a riflettere sull’importanza di spostarsi a piedi e valorizzare gli spazi pubblici riqualificati. L’evento è aperto agli alunni della scuola e ai residenti interessati a partecipare a questo percorso simbolico e culturale.

Con l’occasione, si intende anche rafforzare la collaborazione tra istituzioni scolastiche, associazioni e amministrazione locale per promuovere iniziative di rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium