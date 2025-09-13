Torino a piedi: studenti e cittadini inaugurano il nuovo spazio di via Bove

In occasione della Settimana Europea della Mobilità, la scuola Coppino, in collaborazione con l’associazione Scuola e Futuro e la Circoscrizione 1, organizza una camminata inaugurale nello spazio antistante l’ingresso di via Bove. L’iniziativa si terrà mercoledì 17 settembre mattina e vuole celebrare il lavoro di arte urbana realizzato recentemente nell’area, promuovendo al contempo la mobilità sostenibile e l’educazione civica tra studenti e cittadini.

La camminata rappresenta un momento di aggregazione e sensibilizzazione, invitando la comunità a riflettere sull’importanza di spostarsi a piedi e valorizzare gli spazi pubblici riqualificati. L’evento è aperto agli alunni della scuola e ai residenti interessati a partecipare a questo percorso simbolico e culturale.

Con l’occasione, si intende anche rafforzare la collaborazione tra istituzioni scolastiche, associazioni e amministrazione locale per promuovere iniziative di rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.