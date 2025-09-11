Tennis & Friends 2025, Torino capitale di sport e prevenzione

Ritorna a Torino, promosso dalla Onlus “Friends for health”, in veste di Official Charity delle Nitto ATP Finals, il Tour 2025 Tennis & Friends - Salute e Sport, che avrà luogo da venerdì 12 fino a domenica 14 Settembre.

La manifestazione, nata nel 2011, ha l’obiettivo principale di diffondere la cultura della prevenzione e la promozione dello sport allo scopo di salvaguardare la salute del cittadino.

Per l’occasione, in piazza Castello, sarà allestito Il Villaggio della Salute e dello Sport, con numerose aree sanitarie che offriranno alla collettività la possibilità di effettuare visite specialistiche, screening e cheek up gratuiti; saranno inoltre svolte iniziative di promozione della cultura dello sport attraverso dibattiti, convegni, webinar divulgativi con la presenza di illustri ospiti del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo.

Lo stand della polizia

Anche la Polizia di Stato parteciperà alla tre giorni di kermesse con un proprio stand dedicato in Piazza Castello, davanti a Palazzo Madama: un punto informativo per illustrare i mezzi e le tecnologie in uso alla Polizia di Stato nelle sue diverse articolazioni.

Lo stand sarà realizzato con la collaborazione di personale della Divisione Anticrimine – Ufficio Minori e dell’UPGSP della Questura, dei Compartimenti Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica - Polizia Postale e delle Comunicazioni, del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica di Torino.

Alla manifestazione parteciperà, con il proprio gazebo, l’Associazione “DonatoriNati” della Polizia di Stato che prenderà parte all’iniziativa “La prevenzione scende in campo”, inserendosi nel villaggio della salute di Piazza Castello per promuovere la donazione di sangue.

Nell’arco delle singole giornate, le specialità della Polizia di Stato presenti terranno dei momenti informativi su materie di specifica competenza, con proiezione di slides e video esplicativi e distribuzione di materiale divulgativo ed informativo in merito alle tematiche illustrate.

IL CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ DELLA POLIZIA DI STATO

- La Divisione Polizia Anticrimine, nella giornata di venerdì, svolgerà attività formative/informative in materia di violenza di genere, con la divulgazione della campagna nazionale permanente denominata “Questo non è amore”.

- L’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nelle mattine di venerdì 12 e sabato 13, metterà a disposizione personale specializzato nell’utilizzo dell’App Youpol; inoltre, nella mattinata di venerdì sarà presente un’unità cinofila e in quella di sabato un equipaggio moto-montato “Nibbio”.

- La Sezione Polizia Stradale di Torino, nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 fornirà consigli in materia di informazione e prevenzione in tema di sicurezza stradale.

- Il Compartimento Polizia Ferroviaria, nella giornata di venerdì 12 e nel pomeriggio di domenica 14 settembre, illustrerà i contenuti del progetto educativo per le scuole superiori denominato “Train to be cool”, con approfondimenti sulle norme comportamentali per la sicurezza e la prevenzione di reati in ambito ferroviario.

- Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale e delle Comunicazioni “Piemonte e Valle D’Aosta”, nella mattina di venerdì 12, esporrà le regole di comportamento in merito all’uso consapevole delle nuove tecnologie e i pericoli della rete.

- Il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica del “Piemonte e Valle d’Aosta”, nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13, illustrerà la propria attività; domenica 14 sarà anche presente il veicolo “FullBack”, un pick-up appositamente allestito per il supporto tecnico scientifico in occasione degli interventi sulla scena del crimine.

- L’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Torino avrà tre stand, messi a disposizione dall’ASL, all’interno del “Villaggio della Salute”.

Nella giornata di venerdì 12 avrà luogo una dimostrazione didattica sulla corretta esecuzione della rianimazione cardio polmonare.

Nelle giornate di sabato 13 e domenica 14, l’Ufficio metterà a disposizione della cittadinanza i propri specialisti in psicologia, neurologia e urologia; per l’attività di urologia verrà utilizzato l’ecografo in dotazione.

- L’Autocentro esporrà alcuni veicoli storici: la Moto Guzzi Falcone e l’Alfa Romeo Giulia 1.6.

- Personale delle Fiamme Oro - Sezione Giovanile, nella mattina di venerdì 12 e domenica 14, con alcuni giovani atleti interverrà per illustrare i propri progetti alla collettività.