Spazio Baraca: cinema all'aperto con "Tornare a vincere"

Martedì 16 settembre alle 21, lo Spazio Baraca di via Rapallo 20 ospiterà la proiezione gratuita del film "Tornare a vincere" (2020) di Gavin O'Connor, con Ben Affleck protagonista. L'evento segna l'inizio della nuova stagione culturale del centro polifunzionale, un punto di riferimento per la comunità locale.

Un centro per tutti

Lo Spazio Baraca è un centro polifunzionale gestito dalle associazioni A modo Tuo, Fiesca Verd, Kallipolis, Job Film Days, San Salvario e Auser Torino. Offre una vasta gamma di attività gratuite, tra cui sportello del cittadino, corsi, laboratori e servizi per bambini, giovani, adulti e over 60. Il centro è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 22.

"Tornare a vincere": un film di riscatto

Il film racconta la storia di Jack Cunningham (Ben Affleck), un ex giocatore di basket che, dopo aver vissuto una serie di difficoltà personali, riceve l'opportunità di allenare la squadra della sua vecchia scuola. La pellicola esplora temi di redenzione, resilienza e il potere dello sport come strumento di cambiamento.

Un'occasione

La proiezione del film è gratuita e aperta a tutti, con inizio alle 21. Si consiglia di arrivare con anticipo per assicurarsi un posto. In caso di maltempo, l'evento sarà rinviato.

Per maggiori informazioni

Per ulteriori dettagli sull'evento o sul programma delle attività dello Spazio Baraca, è possibile contattare il centro al numero 338.2996586 o visitare la pagina Facebook ufficiale.