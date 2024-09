Campidoglio, tranciati alcuni cavi elettrici del Mercato di corso Svizzera: chiesto il ripristino

Un mistero ancora irrisolto agita le giornate di borgo Campidoglio: chi ha tranciato i cavi elettrici del mercato di corso Svizzera? In attesa di risolvere l'enigma, c'è chi si chiede quando e come verranno ripristinati, visti i disagi e il pericolo che la situazione sta arrecando agli operatori (soprattutto) e ai cittadini.

Il fatto

A segnalare l'accaduto è il capogruppo della Lega in Circoscrizione 4 Carlo Emanuele Morando: “Nella notte tra venerdì e sabato - spiega – ignoti hanno tranciato, intenzionalmente o accidentalmente, alcuni cavi elettrici dell'alimentazione del mercato di corso Svizzera, che da allora non sono ancora stati ripristinati. Oltre a costituire un potenziale pericolo, la situazione arreca un danno agli ambulanti che hanno dovuto spostare i banchi in funzione della presenza di alimentazione elettrica. Ad oggi, il sopralluogo della Polizia Municipale avvenuto sabato 7 settembre non ha ancora portato ad alcun intervento da parte del Comune di Torino, proprietario e conduttore dell’impianto elettrico”.

L'interpellanza

Morando ha anche annunciato l'intenzione di presentare un'interpellanza per chiedere alla Giunta Circoscrizionale se siano stati attivati gli organi competenti alla risoluzione del problema, delucidazioni sullo stato degli impianti e le motivazioni del mancato (per ora) intervento.