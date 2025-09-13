Cavour: un weekend tra mercatini, auto d’epoca e religione

Sarà una domenica particolarmente ricca quella del 14 settembre, a Cavour, grazie ai tre appuntamenti tra le vie del paese e l’Abbazia di Santa Maria.

Torna infatti ‘Roccantico’, giunto alla sua 17ª edizione: il mercatino solidale di antiquariato e collezionismo con numerosi espositori, oggetti, curiosità e pezzi unici. Per l’occasione, nel salone comunale sarà allestita anche la mostra ‘Dal bollitore alla moka’, curata da Elvio Castagno.

Sempre nella stessa giornata, Cavour ospiterà una tappa della ‘Ruota d’Oro Storica’, manifestazione automobilistica che porterà in città oltre sessanta auto d’epoca. La sosta locale si terrà nell’area fieristica Nanni Vignolo, con partenza prevista da via Goytre tra le 11,30 e le 12,30.

Infine, nel pomeriggio all’Abbazia di Santa Maria, alle 17,30 il parroco don Gianni Carignano celebrerà la messa in occasione della festa del ‘Santissimo Nome di Maria’. Al termine della funzione ci sarà un rinfresco conviviale.