Rischio caos in piazza Baldissera, chiude per un mese il controviale di corso Venezia

Da lunedì disagi per gli automobilisti che si sposteranno nella zona di Torino nord. Il 16 settembre prenderanno il via una serie di lavoro ai sottoservizi, che potranno avere ripercussioni sul traffico nella zona di piazza Baldissera, da sempre uno dei nodi viabilistici congestionati del capoluogo.

Chiuso il controviale

Verrà infatti chiuso per circa un mese il controviale di corso Venezia, in direzione centro da via del Ridotto a via Stradella. Nell'area al confine tra Barriera di Milano e Borgo Vittoria devono essere fatti interventi sulla rete del gas, luce, acquedotto e su alcune linee di fibra ottica.

Per quattro settimane il controviale di corso Venezia diventerà un cantiere a cielo aperto, dove Italgas, Smat, Ireti e Fibercoop interverranno in successione.