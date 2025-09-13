Pian della Regina festeggia i 70 anni del Rifugio

Sabato 20 settembre 2025 Pian della Regina, ai piedi del Monviso, vivrà una giornata speciale: il 70° anniversario del Rifugio Pian della Regina, un luogo che ha segnato la storia intere generazioni di appassionati di montagna.

Il programma prenderà il via alle 10.30 con un momento di memoria e racconto dal titolo “I 70 anni del Rifugio Pian della Regina”, moderato da Enrico Miolano, che ripercorrerà le tappe fondamentali della storia del rifugio, inaugurato nel 1955 da Giovanni Genre, indimenticabile figura di riferimento per il turismo alpino del territorio.

Alle 11.30 spazio alla musica con il concerto dei Polifonici del Marchesato che porteranno tra le montagne i loro canti corali, intrecciando note e ricordi in un’atmosfera intensa ed emozionante.

La mattinata si concluderà alle 12.15 con la benedizione del rifugio e del monumento degli Alpini, officiata da Don Celestino, Don Pierino, Don Oreste e Don Aldo: quattro sacerdoti legati alla comunità e alla famiglia Genre, pronti a dare voce ai valori di fede e amicizia che hanno accompagnato questo luogo sin dalle sue origini.

Il Rifugio Pian della Regina è un simbolo di accoglienza e tradizione alpina: da 70 anni è punto di riferimento per alpinisti, escursionisti e turisti che qui hanno trovato ristoro, calore umano e lo spirito autentico della montagna. Un anniversario che rappresenta un’eredità viva, fatta di ricordi, incontri e valori da trasmettere alle nuove generazioni.