Rissa al giardino Montanaro, sangue e bottiglie usate come armi

Notte di tensione nel quartiere Barriera di Milano. All’interno del giardino Montanaro, in circoscrizione 6, si è consumata una violenta rissa che ha visto coinvolti diversi giovani. Testimoni parlano di bottiglie usate come armi.

Tracce di sangue sul pavimento

La mattina successiva alla lite, all’interno del parco restano chiare le conseguenze dello scontro: macchie di sangue sulla pavimentazione e fazzoletti insanguinati abbandonati a terra. Alcuni dei soggetti coinvolti sarebbero rimasti feriti, anche se non è ancora chiaro quanti siano stati i soggetti coinvolti.

Un giardino “terra di nessuno”

Il giardino Montanaro, un tempo area ludica dedicata ai bambini, da anni è al centro delle segnalazioni dei residenti, che denunciano la presenza di spacciatori, baby gang e gruppi di giovani che hanno trasformato lo spazio pubblico in un luogo di degrado e pericolo.

Le denunce politiche

"Che senso ha installare telecamere se poi nessuno le visiona?" si domanda il capogruppo di Fratelli d’Italia, Verangela Marino, che chiede un intervento immediato delle istituzioni. Nel mirino anche il fenomeno delle rapine ai danni degli anziani, spesso derubati di collanine d’oro che, secondo Marino finirebbero nei circuiti di ricettazione.