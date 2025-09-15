Ex Cacao nel degrado tra occupazioni abusive ed incuria: futuro ancora incerto

Regna il degrado all'interno dell'ex Cacao del Valentino. Chiusa da anni ed oggi ridotta a rifugio di fortuna per senzatetto e tossici, il futuro dell'ex discoteca resta ancora incerto. A sollevare nuovamente in tema in Sala Rossa il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

L’edificio di viale Carlo Ceppi 6, nel parco del Valentino, presenta segni evidenti di abbandono, vandalismi, rifiuti e un crescente senso di insicurezza percepita dai frequentatori della zona. Il motivo? Il via vai di alcuni soggetti tra le aree di cantiere, nell'ambito della riqualificazione di Torino Esposizioni.

Una parte dell'ex Cacao è infatti usata come deposito per i lavori in corso nel V Padiglione.

Niente discoteca, forse nemmeno nel 2026

Chi sperava in una riapertura dell’ex Cacao come locale notturno, dovrà rassegnarsi: l'ipotesi è ormai definitivamente tramontata. Una riqualificazione non avverrà prima del 2026. Ma c’è di più: il locale non tornerà mai ad essere una discoteca, così aveva già precisato in passato l’amministrazione. Sulla struttura pesano numerosi abusi edilizi, che rendono impossibile ogni utilizzo immediato e impediscono anche di indire un bando per la gestione.

Tra quelli più gravi si segnalano muretti di contenimento, zone porticate e numerose altre strutture non regolari, che andranno demolite o sanate prima di ogni futuro utilizzo.

Situazione in stallo

Al momento, quindi, il Comune si trova nella fase di definizione della nuova destinazione d’uso, senza però che siano state rese pubbliche scadenze o proposte dettagliate. Prima si dovrà attendere, come chiarito dall'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda, la fine dei lavori nel V Padiglione prevista nel primo trimestre 2026.

"La Città - ha poi aggiunto l'esponente di giunta - sta valutando la predisposizione di un bando per la futura assegnazione del bene", ma al tempo non ci sono tempi certi. Nel frattempo, l’ex Cacao resta in uno stato di occupazione abusiva e incuria.

Firrao (Torino Bellissima): "Ancora rinvii"

"Sono quattro anni - ha replicato Firrao - che sentiamo questa solfa: al momento non si sa se e quando si farà qualcosa in quello spazio, ormai inavvicinabile" "La gente entra ed esce: a luglio una persona in evidente stato di alterazione ha iniziato a tirare sassi ed urlare davanti all'area giochi frequentata da famiglie e bambini".