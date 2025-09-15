 / Cultura e spettacoli

Renato Zero in tour: doppia data a Torino a marzo 2026

Fresco di release del suo ultimo singolo “Senza”, e in attesa di festeggiare il compleanno -che cadrà il 30 settembre- sulle note delle 19 tracce del nuovo album “L’ORAZERO”, Renato Zero fa partire ufficialmente il conto alla rovescia per la sua nuova grande avventura live

Il tour farà tappa a Torino all'Inalpi Arena il 7 e 8 marzo 2026. 

Zero si prepara a regalare nuove emozioni al suo pubblico universale, proponendo una setlist che unisce i brani simbolo della sua inimitabile storia artistica lunga oltre 50 anni alle tracce contenute nel nuovo progetto “L’ORAZERO”: un viaggio in 19 differenti mondi, ognuno dei quali ha le proprie radici, regole, bisogni, contraddizioni, utopie e modi diversi di rappresentarsi.

