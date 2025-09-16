In viaggio con LoST EU! Le prossime tappe del progetto di promozione delle piccole dop di eccellenza

Riprendono gli appuntamenti di LoST-EU, dopo il grande successo mediatico riscontrato in occasione del Festival Collisioni ad Alba dal 4 al 13 luglio, che nell’ultima edizione ha registrato oltre 40.000 spettatori, con ospiti del calibro di Gigi D’Agostino, Thirty Seconds To Mars, Irama, Kid Yugi e Sfera Ebbasta.

La partecipazione al Festival Collisioni è stata per il progetto LoST-EU una grande occasione di divulgazione e promozione, sia nel corner promozionale dell’area hospitality dell’evento, dove sono state raccontate le storie e le qualità uniche del suo paniere di formaggi DOP agli ospiti della manifestazione, sia nell’area Festival, sui maxischermi del palco di Collisioni e sui totem promozionali dell’evento.

Un modo molto efficace per diffondere anche al grande pubblico la filosofia del progetto e la conoscenza delle eccellenze casearie che promuove. Sono state realizzate anche diverse attività social attraverso post, video e pillole che sono state pubblicate sulle pagine del progetto e hanno toccato in particolare il tema della sostenibilità, che è al centro del progetto LoST-EU e che accomuna tutte le otto DOP di eccellenza del paniere:

Murazzano DOP

Roccaverano DOP

Ossolano DOP (Piemonte)

Puzzone di Moena DOP (Trentino)

Strachitunt DOP (Lombardia)

Vastedda della Valle del Belice DOP (Sicilia)

Pecorino Siciliano DOP (Sicilia)

Provolone del Monaco DOP (Campania)

Ma gli appuntamenti di LoST-EU non sono finiti! Il progetto, infatti, si sta preparando ad organizzare un fitto calendario di eventi che lo attendono nei mesi di settembre e ottobre in Italia, e poi all’estero tra novembre 2025 e febbraio 2026.

📌 Settembre vedrà protagonista LoST-EU:

5 settembre – Napoli, Bufala Fest (secondo Weekend del Gusto)

19-22 settembre – Bra, Cheese 2025 (LoST presente il 21 e 22 settembre per il terzo Weekend del Gusto presso Casa ONAF)

👉 Durante Cheese sarà organizzato un convegno domenica 21 settembre, dedicato alla divulgazione del progetto e alle tematiche della sostenibilità: studi sul packaging sostenibile e riflessioni sui risultati delle ultime annualità. Seguiranno le degustazioni delle otto eccellenze DOP di LoST-EU.

📌 Ottobre – partecipazione all’evento Caseus in Veneto

📌 Novembre 2025 – eventi in Germania

📌 Gennaio/Febbraio 2026 – evento conclusivo in Svezia

Per maggiori informazioni visita:

Sito ufficiale LoST-EU: https://www.lost-eu.it

Cheese 2025: https://cheese.slowfood.it

Bufala Fest: https://www.bufalafest.com