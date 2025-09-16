 / Economia e lavoro

In viaggio con LoST EU! Le prossime tappe del progetto di promozione delle piccole dop di eccellenza

Riprendono gli appuntamenti di LoST-EU, dopo il grande successo mediatico riscontrato in occasione del Festival Collisioni ad Alba dal 4 al 13 luglio, che nell’ultima edizione ha registrato oltre 40.000 spettatori, con ospiti del calibro di Gigi D’Agostino, Thirty Seconds To Mars, Irama, Kid Yugi e Sfera Ebbasta.

La partecipazione al Festival Collisioni è stata per il progetto LoST-EU una grande occasione di divulgazione e promozione, sia nel corner promozionale dell’area hospitality dell’evento, dove sono state raccontate le storie e le qualità uniche del suo paniere di formaggi DOP agli ospiti della manifestazione, sia nell’area Festival, sui maxischermi del palco di Collisioni e sui totem promozionali dell’evento.

Un modo molto efficace per diffondere anche al grande pubblico la filosofia del progetto e la conoscenza delle eccellenze casearie che promuove. Sono state realizzate anche diverse attività social attraverso post, video e pillole che sono state pubblicate sulle pagine del progetto e hanno toccato in particolare il tema della sostenibilità, che è al centro del progetto LoST-EU e che accomuna tutte le otto DOP di eccellenza del paniere:

  • Murazzano DOP
  • Roccaverano DOP
  • Ossolano DOP (Piemonte)
  • Puzzone di Moena DOP (Trentino)
  • Strachitunt DOP (Lombardia)
  • Vastedda della Valle del Belice DOP (Sicilia)
  • Pecorino Siciliano DOP (Sicilia)
  • Provolone del Monaco DOP (Campania)

Ma gli appuntamenti di LoST-EU non sono finiti! Il progetto, infatti, si sta preparando ad organizzare un fitto calendario di eventi che lo attendono nei mesi di settembre e ottobre in Italia, e poi all’estero tra novembre 2025 e febbraio 2026.

📌 Settembre vedrà protagonista LoST-EU:

5 settembre – Napoli, Bufala Fest (secondo Weekend del Gusto)

19-22 settembre – Bra, Cheese 2025 (LoST presente il 21 e 22 settembre per il terzo Weekend del Gusto presso Casa ONAF)

👉 Durante Cheese sarà organizzato un convegno domenica 21 settembre, dedicato alla divulgazione del progetto e alle tematiche della sostenibilità: studi sul packaging sostenibile e riflessioni sui risultati delle ultime annualità. Seguiranno le degustazioni delle otto eccellenze DOP di LoST-EU.

📌 Ottobre – partecipazione all’evento Caseus in Veneto

📌 Novembre 2025 – eventi in Germania

📌 Gennaio/Febbraio 2026 – evento conclusivo in Svezia

Per maggiori informazioni visita:

Sito ufficiale LoST-EU: https://www.lost-eu.it

Cheese 2025: https://cheese.slowfood.it

Bufala Fest: https://www.bufalafest.com

PHOTOCREDIT - VINCENZO NICOLELLO

