Assietta e Colle delle Finestre: lavori urgenti prima dell’inverno, strade chiuse dopo le frane

La Strada Provinciale dell’Assietta sarà temporaneamente chiusa al traffico a partire da martedì 23 settembre fino a venerdì 10 ottobre, nel tratto compreso tra Pian dei Cerena (km 31+150) e il bivio con la strada comunale Balboutet-Usseaux (km 33+150). La chiusura è necessaria per consentire l'intervento di ricostruzione di due muri di contenimento, crollati a causa di frane avvenute nei pressi del km 31+250 e km 31+450.

Si tratta di opere fondamentali per garantire la sicurezza della carreggiata, spesso soggetta a smottamenti e cedimenti, soprattutto nei tratti più esposti. Subito dopo la riapertura di questo tratto, sarà il turno della Strada Provinciale 172 del Colle delle Finestre, che verrà chiusa per circa dieci giorni per permettere un altro importante intervento: la ricostruzione di un muro crollato al km 18+400, in prossimità del valico.

Entrambi i cantieri sono considerati urgenti e strategici, poiché il sopraggiungere dell’inverno e delle prime nevicate renderebbe impossibile proseguire con i lavori. L’obiettivo è quindi quello di mettere in sicurezza i versanti e ripristinare la stabilità delle strade prima che le condizioni meteo peggiorino.