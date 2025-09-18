È morto Fausto Amodei: attivista, politico, chansonnier della protesta

Si è spento a 91 anni Fausto Amodei, voce autentica della canzone italiana impegnata. Nato a Torino il 18 giugno 1934, Amodei ha saputo intrecciare musica, impegno civile e poesia, lasciando un segno nella cultura del Novecento e oltre.

Dalle origini al canto di protesta

Architetto di formazione e anima folk nel cuore, Amodei iniziò la sua carriera musicale alla fine degli anni ’50 con il gruppo Cantacronache fondato nella sua città. Lì, insieme a compagni come Michele Straniero e Giorgio De Maria, cercò una via nuova per la canzone d’autore: mescolare melodie semplici con testi forti, ironici, anche duri, capaci di far riflettere.

Le canzoni che non si dimenticano

Tra le sue composizioni più celebri spicca Per i morti di Reggio Emilia, scritta dopo gli scontri del 1960 contro il governo Tambroni, diventata un inno della protesta. Altri brani memorabili: Il tarlo, feroce critica al capitalismo, La zolfara, cronaca di una miniera e Qualcosa da aspettare, ripresa negli anni ’60 anche da Enzo Jannacci. Amodei seppe anche reinterpretare la tradizione internazionale: tradusse in piemontese e italiano brani di Georges Brassens, portando avanti la lezione dell’ironia e del cantautore impegnato.

Impegno politico e intellettuale

Oltre all’arte della canzone, Amodei si distinse nell’attivismo politico: già nei primi anni Sessanta aderì al Nuovo Canzoniere Italiano, e poi, nel 1966, fu eletto deputato con il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP). L’uso della musica come strumento di coscienza politica fu per lui un percorso naturale, mai separato dall’idea che la canzone potesse dare voce agli invisibili e agli esclusi.

L’eredità lasciata

Fausto Amodei non solo ha scritto canzoni, ma ha costruito ponti: tra popolare e politico, tra tecnica musicale e messaggio civile. Le sue opere continuano a essere ascoltate, cantate, studiate. Il suo modo di affrontare la società, le sue fragilità e i suoi conflitti, resta contagioso.

Molti gli omaggi da grandi nomi del cantautorato come Francesco Guccini che in più occasioni citò Amodei tra gli autori che più lo influenzò. Nel 1985 il gruppo musicale CCCP Fedeli alla linea scelse di intitolare il proprio EP Compagni, cittadini, fratelli, partigiani, riprendendo il verso d’apertura del brano Per i morti di Reggio Emilia.

"La cultura torinese perde un gigante - scrive in una nota Sinistra Ecologista di Torino - un compagno insostituibile. Ci stringiamo alla sua famiglia e ci impegniamo a mantenere vivo il suo ricordo, continuando a cantare le sue canzoni e a lottare, anche in suo nome, per un mondo migliore”.

Il gruppo politico aveva deciso di conferire nel 2024 ad Amodei il sigillo civico.