Autunno a Torino fa rima con cinema: sei festival sotto la Mole

Per la prima volta il mese di novembre vedrà concentrarsi i principali festival del cinema: Contemporanea Film Festival, Glocal Film Festival, Torino Film Industry, TLF Meeting Event, Torino Film Festival e Sotto18 Film Festival.

Sì comincerà con il Contemporanea il 4 novembre e si concluderà con il Sotto18 il 15 dicembre. L'obiettivo è fare networking e sinergia tra le diverse kermesse. La Cineteca Nazionale collaborerà in ognuno di questi festival.

Sei festival da novembre a dicembre

Contemporanea Film Festival

La quarta edizione si svolgerà dal 4 all’8 novembre. Il resort la di cinema e arti visive dedicato agli sguardi di donne che lavorano davanti e dietro la telecamera. L’edizione di quest’anno rende omaggio ad Anna Magnani.

Glocal Film Festival

Il Glocal si sposta da marzo a fine anno, con la sua 24^ edizione e dall’11 al 14 novembre. Sempre al centro della sua mission quella di promuovere il cinema realizzato in Piemonte. Da quest’anno farà tappa anche in alcuni cinema delle altre 7 province. Paese ospiti del 2025 sarà la Palestina.

Torino Film Industry

La rassegna dedicata ai professionisti del settore si svolgerà come sempre in contemporanea al Torino Film Festival ma da quest’anno vedrà incursioni all’interno di Contemporanea, Glocal e Sotto18.

Torino Film Festival

La 42^ edizione del TFF guidata da Giulio Base si svolgerà dal 21 al 29 novembre. La retrospettiva di quest’anno sarà dedicata alla figura di Paul Newman.

TorinoFilmLab

L’evento conclusivo di TFL, Meetign event si svolgerà dal 20 al 22 novembre. Tra i progetti che saranno presentati Ismaelillo, Inverno e Spring.

Sotto18

La 26esima edizione del festival dedicato ai più giovani sarà in scena dal 10 al 15 dicembre. Quest’anno Focus sul documentario Sharing Tomorrow.