Ultimi sprazzi d'estate nel weekend: lunedì arriva l'autunno con pioggia e calo delle temperature

Ultimi giorni dal sapore estivo. Da lunedì in coincidenza con l'equinozio di autunno prima una perturbazione, poi aria più fredda ci faranno dimenticare in fretta l'estate, anche se è ancora da valutare la durata di questo periodo più perturbato.

A Torino avremo questa situazione: da oggi a domenica 21 settembre

Il cielo sarà per lo più sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento da domani sui settori alpini nordoccidentali, a cui seguiranno dapprima piogge deboli, poi più importanti dal pomeriggio/sera di domenica, per l'approssimarsi della prima perturbazione di stampo autunnale. Nelle restanti aree non ci saranno piogge significative fino a lunedì.

Le temperature saranno al di sopra della media specialmente in montagna, con calo a partire da domenica. Le massime saranno comprese tra 28 e 29 °C, con locali punte fino a 30 °C tra oggi e domani, mentre domenica saranno comprese tra 27 e 28 °C. Le minime si aggireranno tra 19 e 20 °C, in leggero calo domenica mattina.

Venti che in generale saranno assenti o deboli variabili oggi e domani. Domenica prime raffiche meridionali sulle Alpi occidentali.

Da lunedì 22 settembre

Lunedì il tempo cambierà drasticamente, con una perturbazione di passaggio che porterà piogge diffusa, soprattutto nelle aree alpine settentrionali, e poi anche in Liguria, con temporali anche forti. A seguire da metà settimana le temperature subiranno anche un calo più deciso per l'ingresso di aria più fredda di origine nordatlantica.

Previsioni Torino www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino