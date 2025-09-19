Prorogato al 4 novembre il bando “Bella storia” per i giovani

La Città di Torino ha prorogato i termini dell’avviso pubblico “Bella storia”, iniziativa finalizzata a sostenere progetti e attività per i giovani tra i 12 e i 35 anni nei quartieri Aurora e Barriera di Milano.

Il bando, promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili, punta a creare una rete di opportunità per valorizzare la creatività, la socialità e la partecipazione attiva delle nuove generazioni, con particolare attenzione ai contesti urbani più fragili.

Le candidature potranno essere presentate fino alle ore 12 del 4 novembre 2025, nuova scadenza fissata dal Comune. Tutta la documentazione è disponibile sulla pagina di Torino Giovani dedicata all’avviso. Per chiarimenti o precisazioni è possibile scrivere a: politiche.giovanili@comune.torino.it.