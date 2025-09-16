E' un tunisino di 32 anni l'uomo considerato responsabile del tentato omicidio che si è consumato lo scorso 13 agosto in corso Vercelli all'angolo con via Elvo. I carabinieri lo hanno arrestato al termine delle indagini durate oltre un mese e che hanno permesso di accertare come l'uomo, utilizzando una bottiglia rotta, avesse colpito ripetutamente la vittima, mettendola di fatto in pericolo di vita.
Il motivo dell’aggressione sarebbe legato a un eccesso di alcol da parte dell'uomo fermato. Il 32enne è stato portato presso il Carcere Lorusso e Cutugno.
Cronaca | 16 settembre 2025, 09:35
Tentò di uccidere una persona in corso Vercelli: in manette un tunisino di 32 anni. "Agì sotto effetto dell'alcol"
I fatti risalgono al 13 agosto all'angolo con via Elvo: la vittima fu colpita più volte con una bottiglia rotta
