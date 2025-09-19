Pianisti emergenti animano Galleria Umberto I e Porta Palazzo

Fondazione Contrada Torino Onlus, con il patrocinio della Città di Torino e della Circoscrizione 1, ripropone il progetto “Pianoforte Urbano”, una serie di concerti di piano solo dedicati alla musica classica in spazi pubblici della città.
Dal 25 al 27 settembre, alcuni luoghi simbolo di Torino si trasformeranno in palcoscenici a cielo aperto: la storica Galleria Umberto I, il rinnovato Mercato coperto di Don Grioli e le tettoie restaurate del Mercato dei Contadini in Piazza della Repubblica ospiteranno le esibizioni dei giovani talenti dell’Accademia di Musica di Pinerolo e Torino.
Il programma dei concerti in Circoscrizione 1 prevede:
Giovedì 25 settembre, Tettoia dei Contadini Porta Palazzo, ore 17: Gioia Barbera eseguirà brani di Fryderyk Chopin, Béla Bartók e Sergej Prokof’ev.
Venerdì 26 settembre, Galleria Umberto I, ore 18: Angelica Roblin interpreterà Johannes Brahms e Nikolaj Medtner, mentre Matteo Sebastiani proporrà pezzi di Claude Debussy, Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel e Fryderyk Chopin.