Ridley Scott avvistato a Torino, ospite all'hotel Principi di Piemonte

Ridley Scott all'Hotel Principi di Piemonte. È la stessa struttura alberghiera che ha pubblicato sui canali social alcune stories in cui ringrazia il regista della sua permanenza all'Hotel nei giorni scorsi.

Autore di grandi colossal come Alien, cui Torino dedica una mostra dedicata al suo ideatore al Mastio della Cittadella, o il Gladiatore, dal 22 novembre di nuovo in sala con il seguito che vede come protagonista Paul Mescal, Scott è stato ospite dell'albergo che in questi giorni sta ospitando i tennis delle ATP Finals, un evento che forse ha attirato l'attenzione del regista.

Il soggiorno del cineasta è probabilmente finito e l'hotel lo saluta con qualche scatto e un messaggio di arrivederci: "È stato un onore averla come ospite"