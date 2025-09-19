Ciak si gira a Torino: fino a questa sera via San Massimo sarà il set di Nanni Moretti

Dureranno fino a oggi le riprese in via San Massimo, zona Chiesa Santa Pelagia, dell’ultimo film di Nanni Moretti, Succederà questa notte.
Tratto dal romanzo Legami di Eshkol Nevo, porta Moretti di nuovo sul filo conduttore dei complessi rapporti amorosi già visti per esempio in Tre Piani.
Nel cast tra gli altri Jasmine Trinca e Louis Garrel.
Il set, allestito da mercoledì, ha comportato il divieto di sosta in via San Massimo, ma anche n alla in via Maria Vittoria e via Santa Croce. Le riprese si sposteranno per pochi altri giorni in altre zone della città.