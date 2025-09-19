“Castello in Musica”: tornano i concerti serali nel maniero di Vinovo

Nelle suggestive sale del Castello di Vinovo, un tempo dimora della famiglia Della Rovere, tornano i giovedì sera dedicati alla musica con la rassegna “Castello in Musica”, patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino. Gli appuntamenti si terranno dal 25 settembre al 23 ottobre, con ensemble e musicisti provenienti dai conservatori e dalle accademie del territorio.

Si parte giovedì 25 settembre con il trio Itinera Mundi, composto dal fisarmonicista Gianluca Campi, dalla violoncellista Arianna Menesini e dalla pianista Laura Lanzetti. L’ensemble proporrà un repertorio originale interamente arrangiato dai tre musicisti, caratterizzato da dialoghi strumentali innovativi.

Giovedì 2 ottobre, toccherà al Quartetto Violoncelli - Matteo Fabi, Arianna Di Martino, Jacopo Sommariva e Viola Sommariva – con un programma che alterna brani originali e trascrizioni per quartetto di violoncelli.

Il 9 ottobre sarà la volta del Duo Violini, formato da Demetra e Andrea Bertino, nipote e zio, per un viaggio musicale che spazia dal folk irlandese al balcanico, dallo swing al Sud America, fino a un Vivaldi rivisitato in chiave di tango.

Il 16 ottobre, il Quartetto Gama del Conservatorio Guido Cantelli di Novara, guidato da Francesco Ronco, proporrà un percorso nel repertorio per quartetto di clarinetti, tra dramma e leggerezza, con omaggi a Fauré e Puccini, nell’ambito del progetto “I Conservatori del Piemonte”.

La rassegna si chiuderà giovedì 23 ottobre con il Randon String Quartet, formato da giovani diplomati del Conservatorio di Torino, che proporrà un concerto che intreccia musica folk e classica, per salutare il pubblico in un’atmosfera suggestiva.

Per informazioni: associazione Amici del Castello di Vinovo, telefono 338.2313951, email amicidelcastellovinovo@gmail.com.