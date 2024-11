Nichelino, nella nuova stagione del Superga il musical di Shrek, grandi nomi e uno spazio per gli amatoriali

L'orco verde più famoso del mondo è l'asso nella manica della stagione del Teatro Superga di Nichelino, che venerdì sera ha aperto ufficialmente il cartellone con il sold-out del monologo nonsense del genio Alessandro Bergonzoni.

Ma l'orco di cui si parlava è ovviamente Shrek, quello del cartone forse più amato dagli anni Duemila. Lo spettacolo, anzi il musical, a lui dedicato è infatti il fiore all'occhiello di un cartellone ricchissimo. Una chiusura - perché andrà in scena per ultimo, il prossimo aprile - letteralmente con il botto: si tratta infatti di una coproduzione nazionale, "Uno di quegli spettacoli", hanno spiegato i direttori artistici Alessio e Fabio Boasi, "che ci si aspetterebbe in uno dei grandi teatri torinesi e che invece abbiamo la fortuna di ospitare qui a Nichelino".

Tolardo: "Portiamo in sala ragazzi e famiglie"

"Nonostante le difficoltà economiche e gli investimenti rilevanti, anche a scapito di altre cose, puntiamo molto sulla cultura. Ma la bontà della nostra scelta è confermata dai numeri del Superga, capace di inanellare una serie di sold out alternati a serate di grande partecipazione. E' importante diffonderla sul territorio e dare ai cittadini un'occasione di svago e di incontro, ma anche di riflessione sull'attualità. Anche per questo proseguiamo la nostra politica sulla scontistica per chi prenota prima: il nostro obiettivo è portare in teatro anche le famiglie, i bambini e i ragazzi", spiega il sindaco di Nichelino Giampietro Tolardo.

"Uno spazio molto importante", aggiunge invece l'ex assessore alla Cultura Michele Pansini, "viene dato quest'anno alle compagnie amatoriali, che sono tutte e tre del territorio. Un'occasione quindi per i giovani, o le giovani compagnie, di cimentarsi su un palco importante e con un pubblico esigente. Un altro modo di radicare il Superga sul territorio e avvicinarlo ai cittadini".

Il cartellone

Dai grandi classici rivisitati ai debutti, dalla stand up comedy al musical, dalle nuove produzioni ai grandi successi: sono questi gli ingredienti dei 14 spettacoli che compongono l0intera stagione. Con 3 off TSN Next e 6 spettacoli di Lirica e Musical a Corte nel Salone d’Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Già 3 sono i sold out annunciati: Bergonzoni, Nuzzo e Maria Di Biase e "Bouquet of Madness", che però ha già aggiunto una seconda data.

Ma ecco nello specifico chi salirà sul palco: Alessandro Bergonzoni, Andrea Pennacchi, Daniele Gattano porteranno sul palco i loro nuovi spettacoli. Paolo Benvegnù presenterà una nuova versione del suo esordio solista, mentre debutterà da solista Alice Mangione in uno spettacolo di stand up comedy. Approderà a teatro anche “Bouquet of Madness” il primo podcast true crime italiano dal vivo che tratta casi misteriosi e irrisolti. E le nuove produzioni musicali per famiglie: Shrek, appunto, e Grisù.

A chiudere, gli spettacoli inediti di Lirica e Musical a Corte alla Palazzina di Caccia di Stupinigi: Tim Burton & Musical, Lucia di Lammermoor, Shakespeare in Musical, Mefistofele, Opera in Musical, Manon Lescaut. E poi ancora, i classici: Ionesco verrà rivisitato da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, il Molière de “L’Avaro Immaginario” da Enzo Decaro e il Gogol di “Diario di un pazzo” da Giacomo Ferrara. Nella nuova stagione del Teatro Superga anche “I dialoghi della Vagina” con la pluripremiata Virginia Risso e “Lessico di una strage” messo in scena per la prima volta nel 2022 per il trentennale delle stragi di Capaci e di via D’Amelio.

Tsn Next

Ecco poi gli amatoriali. La Compagnia teatrale Divago porta in scena sabato 18 gennaio “Sinceramente Bugiardi”, una delle opere appartenenti al primo periodo di Ayckbourn, tuttora tra le più rappresentate al mondo: un pièce dalla comicità irresistibile costruita con grande sapienza tecnica e drammaturgica. Gli altri due spettacoli in programma: “Il Mio Doc” della Compagnia Non c’è trippa per gli atti di sabato 22 febbraio e “L’importanza di essere Onesto” della Compagnia Patchwork di sabato 5 aprile.

Info

Teatro Superga, via Superga 44 Nichelino

Tel. 011 6279789

web www.teatrosuperga.it biglietteria@teatrosuperga.it

Orari biglietteria: dal martedì al venerdì, dalle 15 alle 19

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Superga, sul luogo dell’evento nei giorni di spettacolo dalle ore 18, online su Ticketone.it