Musica e culto per la festa al Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni

Sabato 20 e domenica 21 settembre due giorni di festeggiamenti

(Foto di repertorio)

Rock e blues per l’iniziativa del fine settimana al Rifugio Re Carlo Alberto in località Musset 1. La residenza lusernese della Diaconia Valdese, che attualmente ha 102 ospiti, accoglie persone parzialmente o totalmente non autosufficienti e con Alzheimer o altre demenze nei diversi stadi della malattia.

La festa inizierà domani, sabato 20 settembre, alle 15,30, con l’esibizione della TopoBand, un numeroso gruppo di musicisti che suona cover rock & blues a scopo benefico. L’ingresso è aperto a tutti e tutte con offerta libera. 

Domenica 21, Giornata Mondiale dell'Alzheimer, gli ospiti e le ospiti del Rifugio parteciperanno al culto valdese celebrato dalla pastora Elisabeth Manna Loeh al Tempio di Luserna San Giovanni. A fine culto, verrà allestito un aperitivo preparato dalle persone residenti nel Nucleo Janavel, una delle quattro parti residenziali in cui è organizzata la struttura, e frequentanti il Centro Diurno del Rifugio.

L’invito a partecipare è rivolto a tutta la comunità. Per informazioni, è possibile telefonare al 0121 909070 o consultare la pagina Fb Rifugio Re Carlo Alberto.

Sabina Comba

