Pancalieri mette in mostra le sue erbe tra stand e piatti tipici

Cinque giorni dedicate alle erbe aromatiche che colorano i campi e profumano l’aria di Pancalieri. Parte stasera, venerdì 19, la 44esima edizione del Viverbe. L’inaugurazione si terrà domani, alle 10.

Protagonista, rispetto agli anni scorsi, il centro del paese, che ospita il ‘Villaggio delle erbe’ con i suoi stand, tra cui quello della Pro loco, che organizza l’evento con il Comune.

Diversi gli eventi in programma a partire dal dj set di stasera, alle 22, passando per le mostre come ‘Storia di un bambino nato durante il fascismo’, fino agli eventi sportivi: tornei di bocce, gara ciclistica e corsa podistica. A occuparsi della parte della ristorazione, fino a domenica, saranno le pro loco del territorio, che porteranno piatti tipici, lunedì invece toccherà solo alla Pro loco pancalierese e martedì ci sarà la mano degli alpini dietro la polentata.

Quella delle erbe aromatiche è una tradizione che riguarda Pancalieri da più di 150 anni e da 40 c’è una cooperativa (‘Erbe aromatiche Pancalieri’) che mette assieme diversi produttori della zona e non solo – attualmente 28 – con 240 ettari coltivati.